San Venanzo, dal 16 escursioni trekking sul Monte Peglia

Riprendono da domenica prossima, 16 marzo, a San Venanzo le escursioni del "Monte Peglia Trekking e Natura" che andranno avanti fino al 27 aprile.

Lo rende noto l'amministrazione comunale che ha sottolinea i sette appuntamenti di "Visit Monte Peglia: Trekking e Natura" "per scoprire - dice una nota del Comune - nuovi sentieri e riscoprire le bellezze dell'area del Monte Peglia e del territorio comunale di San Venanzo". Il programma, patrocinato dal Comune, è gestito dall'associazione Gaia Aps, in collaborazione con il Museo e il Parco Vulcanologico, le pro loco di San Venanzo, Amici del Monte Peglia, San Vito Insieme, La Cantinetta Eventi Aps e Gioco Sport San Marino.

Oltre alle escursioni, sono previste le aperture del Museo e Parco vulcanologico ogni domenica e giorni festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. A Pasqua dalle 16.00 alle 19.00.

Questo il calendario di "Visit Monte Peglia Trekking & Natura" : 16 marzo, San Venanzo, passeggiata ecologica con percorso ad anello nelle colline sanvenanzesi. Ritrovo ore 9.00 alla chiesa parrocchiale (lunghezza 10chilometri durata 3,5 ore); 30 marzo Poggio Spaccato, percorso ad anello nei boschi del Monte Peglia. Ritrovo ore 9.00 a La Tavernetta di Peppa e Angelino (lunghezza 10,5 chilometri, dislivello 350 metri, durata 3,5 ore; 6 aprile - dal Parco dei Settefrati a Prodo. Dal Monte Peglia si attraversa un altopiano panoramico arrivando a Prodo. Visita al borgo, pranzo al sacco e ritorno. Ritrovo ore 9.00 al Parco dei Settefrati (lunghezza 16 chilometri, dislivello 500 metri, durata 6,5 ore); 21 aprile, camminata nella valle del Fersinone. Percorso per la via delle Sette Valli e lungo il torrente Fersinone da Migliano a San Vito in Monte.

Ritrovo ore 9.00 al Castello di Migliano (lunghezza 8 km, dislivello 300 metri, durata 4 ore); 25 aprile Mille papaveri rossi. Percorso ad anello da Rotecastello al vulcano di San Venanzo, in occasione dell'80/o anniversario della Liberazione.

Ritrovo ore 9.00 a Rotecastello (lunghezza 10 km, dislivello 300 metri, durata 3,5 ore). 26 aprile - San Marino tra storia e natura. Escursione nell'area naturale protetta del Monte Melonta dove un ritrovamento ha riportato alla luce un triste episodio della Seconda Guerra mondiale. Ritrovo ore 9,00 al circolo di San Marino (lunghezza 7 km, dislivello 350 metri, durata 4 ore).

27 aprile - San Venanzo, anello dei 3 vulcani. Percorso alla scoperta di minerali e rocce uniche al mondo. Ritrovo ore 9,30 al Museo Vulcanologico (lunghezza 6 chilometri, dislivello 350 metri, durata tre ore).



