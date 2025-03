Premio Eloge 2025 al Comune di Bastia Umbra

Lorella Capezzali e Manuela Mariani del Comune di Bastia Umbra hanno ritirato a Gorizia, nell'Aula Magna dell'Università di Trieste, dalle mani della presidente Aiccre Milena Bertani e del vice presidente vicario Franco Brussa, alla presenza di Kostantinos Koukas in rappresentanza del Consiglio d'Europa, il premio Eloge 2025, marchio europeo dell'eccellenza nella governance, assegnato dal Consiglio d'Europa agli enti locali che hanno ottenuto alti livelli di gestione amministrativa in base ai 12 principi europei di partecipazione democratica.

"Un motivo di orgoglio per il nostro Comune - sottolinea l'ente - unico in tutta l'Umbria ad aver ottenuto il riconoscimento che certifica il riconoscimento delle buone pratiche da parte del Consiglio d'Europa basato sulla valutazione di atti di programmazione e gestione amministrativa con particolare riferimento ad attività inclusive, sociali, culturali e di partecipazione attiva della cittadinanza, anche attraverso le formazioni associative attive nel territorio".

La targa del premio riporta il seguente testo: "Rispetto, protezione e promozione della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto; osservanza dei più elevati standard di etica pubblica e integrità; pratica della buona amministrazione; fornitura di servizi pubblici di alta qualità e benessere economico, sociale e ambientale".

Il sindaco Erigo Pecci, sottolinea "il lavoro svolto in questo primo anno di amministrazione che ha portato al risultato coinvolgendo tutti gli organi istituzionali e i cittadini, con la convinzione che il grande lavoro impostato dagli uffici del nostro Comune fosse un patrimonio da non disperdere. Un progetto portato a compimento grazie alla tenacia e alla convinzione con cui è stato seguito, frutto di un grandissimo lavoro collettivo che ha permesso al Comune di Bastia di fregiarsi di questo premio".



