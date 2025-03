Nobel Shuji Nakamura a convegno al Sacro convento di Assisi

"Un'opportunità per sensibilizzare e mobilitare istituzioni, cittadini e imprese a prendere parte attiva nella protezione dell'ambiente e del Creato": è l'obiettivo del convegno 'Scienza e fede per la cura della casa comune', che si terrà il 21 e 22 marzo 2025 al Sacro convento di San Francesco in Assisi, ed al quale è atteso, fra gli altri, anche Nobel Shuji Nakamura.

L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Cortile di Francesco e Arpa Umbria, riunirà scienziati, istituzioni e imprenditori per esplorare un nuovo paradigma di sostenibilità e responsabilità collettiva.

Alla base della due giorni, che vede la collaborazione anche di Arpa Sicilia, c'è la volontà di creare un momento di riflessione e confronto tra scienza, fede e impresa, mettendo in dialogo diverse personalità sulle sfide ambientali globali e sulle possibili soluzioni.

Fra Giulio Cesareo, direttore dell'Ufficio comunicazione del Sacro convento, sottolinea, in una nota: "All'interno del Cortile di Francesco - che è il nostro evento culturale in cui la fraternità esce dalle sagrestie e favorisce il mutuo arricchimento tra le persone - è molto bello che il Sacro convento continui nel solco della sua tradizione ad entrare in sinergia con istituzioni, realtà private e pubbliche, singoli e gruppi, per favorire quei processi di crescita culturale e sociale, che riguardano valori e atteggiamenti in sintonia con la spiritualità di Francesco".

Tra gli interventi più attesi, come detto, quello del Premio Nobel per la Fisica Shuji Nakamura, pioniere della tecnologia Led, che illustrerà come l'innovazione possa essere un motore essenziale per la transizione energetica. Andrea Baccarelli, Preside della Harvard School of Public Health, porterà il suo contributo sul rapporto tra cambiamento climatico e salute umana, un tema cruciale per il futuro delle politiche ambientali.

Il presidente di Confindustria Umbria, Vincenzo Briziarelli, interverrà con un focus sul ruolo delle imprese nell'adozione di politiche ecologiche e sulla responsabilità industriale nell'affrontare la crisi ambientale globale. Non mancherà la visione dell'impresa con Brunello Cucinelli, che offrirà una lectio sulla sostenibilità come valore culturale ed etico.

Il convegno offrirà anche una riflessione su giustizia e ambiente con Margherita Cassano, presidente della Corte Suprema di Cassazione, e Sergio Sottani, Procuratore generale di Perugia, che dialogheranno sul ruolo della giurisprudenza nella protezione dell'ecosistema.

A chiudere la due giorni sarà un evento speciale: Angelo Branduardi si esibirà nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco con il concerto 'Cantico Tour', un omaggio agli 800 anni del Cantico delle Creature. Gli incontri del convegno sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Informazioni e programma completo: https://www.arpa.umbria.it/articoli/convegno-scienza-e-fede-per- la-cura-della-casa-comune-2



