Mancaroni, l'Umbria cresce ma non abbastanza velocemente

"I dati presentati dal Centro studi Guglielmo Tagliacarne e Unioncamere confermano una realtà che conosciamo bene: l'Umbria sta crescendo, ma non abbastanza velocemente per accorciare il divario con le regioni più dinamiche del Nord Italia": lo sottolinea Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria.

ùPerugia e Terni - prosegue, in una nota dell'ente camerale - rappresentano due facce della stessa medaglia: da un lato, abbiamo una provincia che cerca di mantenere il passo, dall'altro una che fatica a trovare una nuova identità economica. Servono politiche mirate e investimenti strutturali per aumentare la produttività totale dei fattori che esprime la regione e farlo in misura superiore alla media italiana, se si vuole accorciare il divario. Quindi più innovazione, più digitalizzazione, transizione ecologica più veloce per tutti i motori dell'economia regionale tra cui agricoltura, commercio, industria e turismo. Non possiamo permetterci di rimanere indietro: l'Umbria ha tutte le potenzialità per diventare un modello di sviluppo sostenibile, ma serve l'impegno di tutti, dalle istituzioni alle imprese, per trasformare queste potenzialità in realtà. La Camera di commercio è aperta, come noto, alla collaborazione co tutti gli altri attori delle istituzioni".



