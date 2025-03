Maltempo, crolla tratto delle mura urbiche a Vallo di Nera

"Un tratto delle mura di Vallo di Nera, danneggiato dal sisma e aggravato dalle avversità atmosferiche, è crollato, fortunatamente senza danni alle persone e alle cose": a darne notizia è la sindaca del Comune della Valnerina, Agnese Benedetti.

Lo fa attraverso il suo profilo Facebook, spiegando che il crollo si è verificato intorno alle ore 17.00 di ieri pomeriggio. "Ringrazio tutti coloro che hanno prestato il soccorso per mettere in sicurezza la zona - ha aggiunto la sindaca - e manifestato la loro vicinanza Tutti ci sono stati accanto con professionalità fino a tarda ora".

"Ringrazio di cuore la popolazione per la disponibilità a sopportare i disagi e per la collaborazione - ha concluso Benedetti - Cercheremo di lavorare per ripristinare quanto prima il luogo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA