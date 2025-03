L'artista perugino MaMo espone a New York

Le opere di Massimiliano "MaMo" Donnari sono pronte a volare oltre oceano. Dal 25 al 30 marzo, le sue creazioni saranno protagoniste di una serie di eventi a New York, segnando un nuovo traguardo internazionale per l'artista perugino. Un riconoscimento che acquista ulteriore prestigio grazie ai patrocini di quattro importanti istituzioni: l'Università per Stranieri di Perugia, Confindustria Umbria, Umbria Business School e Scuola d'Italia a New York.

Tutto a conferma "del valore culturale e imprenditoriale di questo progetto", come è stato sottolineato durante la presentazione della trasferta americana dell'artista nel suo atelier alle porte di Perugia. A dialogare con MaMo c'erano Francesco Asdrubali (prorettore Università per stranieri di Perugia), Maria Rosi (imprenditrice del settore turistico ed ex consigliera regionale) e in video collegamento Paolo Taticchi (docente ordinario University College of London) e Micheal Cascianelli (preside della Scuola d'Italia Marconi di New York).

"Dopo il successo della mia personale itinerante a Londra lo scorso anno - ha affermato MaMo Donnari - esporre a New York è un sogno che si avvera. Sarà un'esperienza indimenticabile, resa possibile anche grazie al supporto del professor Taticchi e del preside Cascianelli". Saranno quattro gli appuntamenti chiave di questa esperienza newyorkese. Si inizierà nel cuore dell'Upper East Side di Manhattan, con una serata nel celebre ristorante Cipriani che ospiterà un gala di beneficenza organizzato dalla Scuola d'Italia a New York. In questa occasione, una delle opere di MaMo, dedicata ad Abraham Lincoln, verrà battuta all'asta davanti a una platea di personalità di spicco della comunità italiana e americana.

Successivamente è in programma un omaggio alla Regina Elisabetta II: una selezione di opere dell'artista, tra cui una serie dedicata alla sovrana britannica, sarà esposta in un evento alla Scuola d'Italia a New York. Dopo una ulteriore serata con le opere di MaMo, organizzata in collaborazione con il Rotary Brooklyn bridge, la settimana si concluderà con una serie di eventi dedicati al mondo degli affari e dell'arte e presso la G-Gallery, nel cuore di SoHo, quartiere simbolo della moda, del design e dell'innovazione culturale, verranno esposte le opere dell'artista perugino.

Durante la presentazione delle iniziative a New York, MaMo ha anche mostrato in anteprima l'ultima sua opera dedicata a Elon Musk ("Capitan America"), che volerà poi con lui oltreoceano a fine marzo.



