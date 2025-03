Interventi di miglioramento sismico all'ospedale di Foligno

Procedono gli interventi di miglioramento sismico, per un importo complessivo di circa 19,5 milioni di euro, all'ospedale "San Giovanni Battista" di Foligno. Gli interventi sono finanziati con fondi europei del Pnrr nell'ambito della Missione 6: Salute. Component 2-1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" e sono "fortemente voluti e attentamente seguiti" dalla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, dall'esecutivo regionale e dalla direzione strategica dell'azienda Usl Umbria 2.

Le opere di messa in sicurezza del nosocomio dal punto di vista sismico, mediante la strategia altamente innovativa dell'isolamento sismico alla base con un sistema combinato di isolatori e slitte in corrispondenza di tutti i pilastri esistenti, verranno realizzate in 600 giorni.

L'importante intervento di messa in sicurezza - ricorda una nota della stessa Usl - ha preso il via il 22 novembre scorso e gli ultimi aggiornamenti, forniti dalla direzione Patrimonio servizio attività tecniche dell'azienda Usl Umbria 2, evidenziano che il cronoprogramma è pienamente rispettato, confermano che viene garantita dall'impresa esecutrice massima attenzione per non creare interferenze o disagi all'attività sanitaria, ad operatori, utenti e visitatori e che si prevede una temporanea occupazione di un'area del parcheggio ospedaliero, corrispondente a otto posti auto riservati ai dipendenti, per consentire lo stoccaggio dei materiali utilizzati per la realizzazione di un cunicolo perimetrale nell'area sud ovest in prossimità della struttura ospedaliera.

L'azienda "si scusa per gli eventuali disagi, che saranno decisamente contenuti e limitati nel tempo, che le attività legate all'allestimento del cantiere possono portare alla fruizione dell'area ospedaliera, in particolare zona parcheggio dipendenti".



