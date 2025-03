'Donne sicure in cantiere', evento a Perugia

La sala del Consiglio provinciale, a Perugia, ha ospitato l'incontro "Donne sicure in cantiere: la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in un'ottica di genere". Rientra in un progetto promosso in sinergia da Inail Umbria, Cesf di Perugia e Tesef di Terni.

Nell'occasione si è tenuta la premiazione del concorso "Donne in cantiere". Ha visto la partecipazione di 71 studentesse dei licei artistici e degli istituti Cat per "individuare un logo e un disegno che possano accompagnare una campagna biennale sulla sicurezza nel lavoro nei cantieri in un'ottica di genere". Lo ha detto all'ANSA Alessandra Ligi, direttore regionale Inail, sottolineando che "il progetto intende sensibilizzare sull'importanza della sicurezza in un settore, quello delle costruzioni, in cui l'andamento infortunistico è sempre molto elevato e la gravità degli infortuni ha conseguenze impattanti".

Con la campagna è stato aggiunto un tema, quello del "favorire la presenza delle donne in questo comparto produttivo, che offre tante possibilità occupazionali e, in ragione delle innovazioni tecnologiche di gestione dei cantieri, può favorevolmente anche accogliere le donne".

Sul tema costruzioni e cantieri nel territorio regionale, Ligi ha ricordato che "in Umbria rappresentano da sempre un settore produttivo importante, oggi a maggior ragione con tutte le azioni di rilancio". Il comparto registra "tanta occupazione e ovviamente gli infortuni rispettano tendenzialmente anche la distribuzione della forza lavoro". Si tratta, ha aggiunto Ligi, di "infortuni importanti" ma "registriamo con i primi dati ancora non definitivi del 2024 un trend in leggera flessione che ci lascia ben sperare e siamo sicuri è frutto anche delle iniziative che Inail e gli altri soggetti che si occupano di sicurezza e prevenzione portano avanti".

All'incontro in Provincia hanno partecipato numerosi rappresentanti delle istituzioni. C'erano Sarah Bitocchi, presidente dell'Assemblea legislativa, Elena Ranfa presidente del consiglio comunale, l'assessore comunale Andrea Stafisso, Claudia Brilli per l'Ufficio scolastico regionale, Agnese Trincia (Ance Terni giovani), Cristiana Bartolucci (Cesf), Cristina Gatti (consigliera supplente di parità Provincia).

Nell'occasione sono state proposte due nuove iniziative: il concorso 'Agnese" (Apporto del genere femminile nella sicurezza in edilizia) per studenti di ingegneria, volto alla progettazione di un layout di cantiere sicuro all'insegna della presenza delle donne, e il concorso fotografico "Scatto donne sicure in cantiere".



