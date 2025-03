Commemorazione della Medaglia d'oro Rolando Lanari

Si è svolta all'Istituto per sovrintendenti della polizia di Stato di Spoleto, la 38/a commemorazione della Medaglia d'oro al valor civile assistente capo della polizia di Stato Rolando Lanari, ucciso durante un attentato terroristico il 14 febbraio 1987.

La giornata si è aperta con la cerimonia dell'Alzabandiera solenne, cui hanno partecipato, oltre al questore della provincia di Perugia, Dario Sallustio, e al direttore dell'istituto, Teresa Panone, i frequentatori del 19/o corso allievi vice ispettori della polizia di Stato, il quadro permanente dell'istituto e le autorità provinciali e locali civili e militari.

La cerimonia è proseguita con la deposizione di una corona di alloro sul Monumento dedicato alla memoria dell'assistente capo Lanari e alla sua benedizione da parte del cappellano dell'istituto, fra Rosario Gugliotta.

Gli ospiti - riferisce una nota della questura - si sono poi spostati all'auditorium "Antiochia-Cassarà" dove è stato proiettato un video dal titolo "Rolando Lanari: terrorismo e memoria. Echi di un giorno sospeso nel tempo", che ha narrato i fatti relativi all'attentato terroristico di via Prati di Papa a Roma, posto in essere dalle Brigate Rosse, in cui persero la vita l'assistente capo rolando Lanari e l'agente scelto Giuseppe Scravaglieri.

Dopo la proiezione del video, il questore sallustio si è rivolto agli allievi vice ispettori sottolineando "l'importanza di ricordare i caduti e le vittime del dovere, e di riflettere sull'importanza dei doveri assunti che, come recita la Costituzione, devono essere esercitati con disciplina e onore, per la difesa della democrazia".

Un modo per consentire agli allievi vice ispettori del 19/o corso che hanno assistito all'incontro di acquisire "la consapevolezza di quello che dovrà essere il ruolo futuro e delle responsabilità dell'incarico, che dovrà essere esercitato in modo tale da fungere da esempio per il personale che andrete a coordinare".

Anche il direttore Panone ha ricordato la Medaglia d'oro Rolando Lanari: "E' un esempio di condotta di vita da mantenere sempre saldo nella memoria, che deve ispirarvi e guidarvi nei momenti di difficoltà".

L'evento si è concluso con una esibizione musicale del maestro Gabriele Francioli, sassofonista della Banda musicale della polizia di Stato, e degli allievi della Scuola comunale di musica e danza "Alessandro Onofri", di cui quest'ultimo è Direttore.



