Agevolazioni Tari Foligno, in corso rimborsi ai contribuenti

"In questi giorni - ha reso noto il vicesindaco con delega al bilancio Riccardo Meloni - gli uffici dell'area servizi finanziari di Foligno stanno provvedendo all'erogazione dei rimborsi della Tari ai soggetti che nel 2024 hanno avuto diritto alla riduzione della Tassa sui rifiuti a seguito del provvedimento adottato dall'amministrazione che prevedeva agevolazioni per reddito Isee".

"Tale atto - ha spiegato Riccardo Meloni - è stato adottato per agevolare le fasce meno abbienti e ridurre la pressione fiscale sulle famiglie a basso reddito. Abbiamo ritenuto opportuno intervenire sulle fasce più deboli con uno stanziamento di 245mila euro al fine di mitigare l'impatto della Tari sulle famiglie stabilendo una riduzione fino al massimo del 90% della Tari. Complessivamente sono stati ammessi al beneficio 1.110 contribuenti e, a coloro che hanno già versato la Tari, pari a 216 contribuenti, è stato rimborsato l'importo pagato".

L'erogazione dei rimborsi - spiega il Comune - è la fase finale di un procedimento che ha comportato l'adozione di un bando, l'acquisizione delle richieste, la relativa istruttoria, la verifica dei requisiti, l'approvazione della graduatoria ed il ricalcolo della Tari per tutti i contribuenti ammessi al beneficio.

"Tale scelta evidenzia l'attenzione dell'amministrazione alle problematiche sociali ed economiche dei cittadini di Foligno. Si coglie l'occasione - ha rilevato il vicesindaco - per ringraziare gli uffici comunali dei servizi tributi e ragioneria che con professionalità ed in tempi rapidi hanno provveduto a concludere l'istruttoria e ad erogare i rimborsi ai numerosi contribuenti".



