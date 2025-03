Zaffini, ddl ricostruzione dota l'Italia di norme omogenee

"Sono molto soddisfatto, anche da senatore dell'Umbria, che finalmente il Ddl ricostruzione sia diventato legge, perché è un provvedimento che istituisce per la prima volta un Codice della ricostruzione post-calamità, dotando l'Italia di una normativa omogenea dal Nord al Sud, con tempi certi e procedure celeri": lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Francesco Zaffini, presidente della Commissione Sanità e Lavoro a Palazzo Madama.

"Questa legge si aspettava da sempre - sottolinea Zaffini in una sua nota - e non era mai stata approvata, ma è fondamentale perché stabilisce, una volta per tutte, le regole del gioco, nel caso in cui si verifichi un evento catastrofale: sismico, idraulico o alluvionale ed è stata concepita mutuando una parte consistente dell'esperienza e delle soluzioni tecniche e progettuali, oltre che delle prassi amministrative, della ricostruzione 2016. Quindi sarà utile e necessaria per tutte le prossime ricostruzioni, soprattutto per quanto riguarda le zone sismiche, come l'Umbria".

"Infatti - osserva - l'impatto politico di questo provvedimento è massimo proprio nelle zone ad alta vulnerabilità sismica, basti pensare a quanti terremoti si sono sviluppati negli ultimi 15 anni. Da questo punto di vista l'elaborazione migliore, più fruttuosa nasce proprio dall'esperienza che ha riguardato anche l'Umbria. In pratica l'Umbria è stata laboratorio con l'Usr (Ufficio speciale ricostruzione Umbria) quando c'era la presidente Tesei e poi con il Commissario straordinario per la ricostruzione, Guido Castelli, delle buone pratiche che sono state messe in questo provvedimento".

"Per buone pratiche - spiega Zaffini - intendo, per esempio, la distinzione tra il danno lieve o grave, la classificazione dei danni, il tipo di governance, cioè una governance multilivello con un commissario più i governatori della Regioni e il rilancio economico che ora diventa parte integrante della ricostruzione, quindi non solo le abitazioni ma anche le attività di sviluppo economico dei paesi colpiti e infine tutto il sistema sulla trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti.

Insomma, sono i pilastri che mi permettono di dire che questa è una legge che l'Umbria ha contribuito a scrivere, attraverso l'operato di quel centro-destra che negli ultimi anni si è impegnato a mettere in campo tutti gli strumenti necessari per affrontare e superare l'emergenza".



