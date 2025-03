Università degli studi, al via le azioni del progetto Me.Mo

L'Università degli studi di Perugia amplia e rafforza i servizi dedicati al benessere psicologico di studentesse e studenti con l'avvio, a partire da marzo 2025, del Progetto Me.Mo. - Mente in Movimento, vincitore del bando Pro-Ben 2023.

L'iniziativa - spiega l'ateneo - si propone di offrire percorsi inclusivi e volontari, sia in presenza che online, volti a promuovere e sostenere il benessere psicologico degli studenti e delle studentesse, nonché di dottorandi e specializzandi. In particolare, l'iniziativa mira a rilevare il livello di salute psicofisica della popolazione studentesca attraverso un'indagine su larga scala; promuovere la salute psicofisica con interventi basati sullo sviluppo di abilità sociali e di mentalizzazione, oltre ad attività di consapevolezza corporea e movimento (Gruppi Me.Mo.); potenziare il servizio di counseling psicologico (Focus-Psi), migliorandone l'accessibilità e la capacità di risposta alle richieste di supporto, attraverso percorsi di primo e secondo livello con interventi psicoterapeutici brevi, in un'ottica inclusiva e universale.

I Gruppi Me.Mo. sono percorsi strutturati in piccoli gruppi, che si svolgono in un contesto collaborativo e dedicato, con l'obiettivo di sviluppare competenze utili alla gestione dello stress e al benessere psicofisico. Le attività previste includono: mentalizzazione e abilità sociali, con incontri di gruppo dedicati al potenziamento delle competenze emotive, relazionali e comunicative; consapevolezza corporea, con attività basate sul movimento, esercizi aerobici e anaerobici, pratiche di consapevolezza corporea e attività ludico-sportive di gruppo.

La partecipazione ai gruppi Me.Mo è volontaria e aperta a tutti gli studenti e le studentesse dell'ateneo. Per maggiori informazioni e per iscriversi ai gruppi Me.Mo., è possibile contattare il team di progetto all'indirizzo progetto.memo@unipg.it



