Per l'Agenas in Umbria attive sei case di comunità

Al 20 dicembre 2024, in Umbria operano con almeno un servizio attivo sei case di comunità rispetto alle 22 programmate. Lo evidenzia l'Agenas, che ha pubblicato i risultati del monitoraggio del secondo semestre dell'anno scorso inerenti l'attuazione del decreto del ministero della salute 23 maggio 2022 Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale' da parte delle Regioni e Province Autonome.

Sempre in Umbria, le case di comunità con tutti i servizi obbligatori attivi e con la presenza medica e infermieristica sono due su 46 presenti in tutto il Paese (molte regioni non ne hanno mentre il numero massimo si raggiunge in Emilia Romagna, 13). Sono invece tre quelle con tutti i servizi obbligatori ma senza la presenza di medici e infermieri.

Gli ospedali di comunità con almeno un servizio attivo sono sette e nove le Centrali operative territoriali attive e funzionanti.



