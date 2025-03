La Stranieri vince il Laber europeo per le lingue 2024

L'Università per Stranieri di Perugia riceve oggi a Firenze il "Label Europeo delle Lingue 2024" per un progetto internazionale che mette gratuitamente a disposizione degli studenti universitari strumenti di autoapprendimento per imparare le lingue romanze e poter così svolgere il programma Erasmus+ ed altre iniziative di mobilità nei paesi del sud Europa.

Il progetto Romance Languages for Slavic-Speaking University Students è stato sviluppato con la Stranieri come capofila sotto la direzione scientifica della docente Unistrapg Borbala Samu.

Comprende varie risorse didattiche accessibili gratuitamente a studenti universitari - in particolare slavofoni - che intendano svolgere un periodo di studi in Italia o in Portogallo (in specifico due Mooc di italiano e di portoghese accademico disponibili nella piattaforma EduOpen e una serie di Oer - Open educational resources - per lo studio dei linguaggi specialistici).

I percorsi didattici elaborati - spiega l'ateneo - hanno ricevuto il plauso di Indire - Agenzia per l'istruzione superiore, l'istruzione scolastica e l'educazione degli adulti - poiché consentono di sviluppare competenze interculturali, abilità linguistico-comunicative specifiche dell'ambito universitario, tra cui quelle relative alla comprensione e produzione dei testi accademici, nonché l'acquisizione di strategie efficaci da impiegare nello studio.

Il Label delle lingue, riconoscimento europeo volto a promuovere e valorizzare l'innovazione nell'insegnamento linguistico; premia i progetti che si distinguono per creatività, inclusività e rilevanza rispetto alle priorità europee: nel settore Istruzione scolastica e superiore ed educazione degli adulti, il progetto Romance Languages for Slavic-Speaking University Students è arrivato primo in graduatoria con 9,7 punti su 10.

Nell'ambito della Didacta 2025 - il più importante appuntamento fieristico sull'innovazione nel mondo scolastico ed universitario - si svolge oggi la cerimonia di premiazione e la consegna dei riconoscimenti al rettore De Cesaris e alla docente Borbala Samu, responsabile scientifica del progetto.



