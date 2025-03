Gabriella Guasticchi direttore Emergenze ministero della Salute

Un'umbra ai vertici della sanità nazionale: è Gabriella Guasticchi, nominata direttore generale delle Emergenze sanitarie presso il ministero della Salute.

Residente ad Umbertide, laureata in Medicina e chirurgia all'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma e specializzata in Igiene e medicina preventiva, indirizzo epidemiologia e sanità pubblica alla Sapienza, è esperta di sanità pubblica. Ha riconosciuta competenza e qualificazione scientifica in materia di epidemiologia, programmazione, organizzazione e gestione e valutazione dei servizi sanitari, prevenzione, valutazione dello stato di salute della popolazione, assistenza farmaceutica, con incarichi nel tempo ricoperti, a livello nazionale, regionale e aziendale in diverse regioni italiane, nonché dalla partecipazione a progetti nazionali ed internazionali in tema di sanità pubblica.



