Proietti, impegnati contro violenza su operatori sanitari

La Regione "è fortemente impegnata a promuovere la cultura della prevenzione e della sensibilizzazione contro ogni forma di violenza nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore sanitario e sociosanitario". Lo ha sottolineato la presidente Stefania Proietti in un video messaggio all'evento formativo che si è tenuto a Perugia in occasione della giornata nazionale di prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari. Parlando anche dell'impegno "per avviare percorsi congiunti tra le istituzioni del sistema sanitario regionale, gli ordini professionali e i cittadini, nella convinzione che la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sia un obiettivo comune".

"Dobbiamo lavorare insieme - ha detto Proietti - per contrastare il fenomeno delle aggressioni agli operatori sanitari e sociosanitari, fondato sul principio ispiratore dell'evento 'Umbria contro ogni genere di violenza'. I professionisti che dedicano la loro vita alla cura e all'assistenza delle persone meritano di lavorare in un ambiente sicuro e rispettoso. La crescita delle segnalazioni di episodi di violenza ci impone un'azione concreta e continuativa tra istituzioni, professionisti e cittadini. faremo in modo che le proposte della consulta delle professioni sanitarie e del risk management verranno integrate nel nuovo piano sociosanitario regionale per garantire un comportamento uniforme su tutto il territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA