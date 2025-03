Pd, quanti morti prima di affrontare emergenza carceri?

"Quanti detenuti devono ancora perdere la vita all'interno delle carceri italiane prima di affrontare l'emergenza?": a chiederselo sono i parlamentari umbri del Pd Anna Ascani e Walter Verini. "L'ultimo caso a Perugia - ricordano -, alla casa circondariale 'Capanne'. Un uomo rimasto vittima del fuoco che avrebbe appiccato nella sua cella in segno di protesta. Mentre nei giorni scorsi avevamo già denunciato la situazione drammatica di un altro carcere umbro, quello di Terni, che ha raggiunto i 600 detenuti a fronte di 422 posti. Senza contare la mancanza di agenti di polizia, di personale medico e sanitario".

"Il sistema penitenziario è al collasso - sottolineato Verini e Ascani una nota -, le strutture fatiscenti e le condizioni di vita insostenibili considerato il tasso di sovraffollamento. Il governo non può essere pronto solo a creare nuovi reati e inasprire le pene. Deve dare risposte concrete, agire con le assunzioni del personale che serve, intervenire con norme per la sanità penitenziaria, pensare a misure alternative alla detenzione. Per questo come opposizioni abbiamo chiesto una convocazione del Parlamento per richiamare l'esecutivo a un impegno urgente".



