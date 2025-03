Nel report QS World le eccellenze dell'Università di Perugia

La disciplina di ingegneria del petrolio e quella di agricoltura e selvicoltura sono gli insegnamenti nei quali eccelle l'Università degli Studi di Perugia in ambito internazionale. A testimoniarlo è l'edizione 2025 del report QS World University Rankings by Subject. Che colloca entrambi queste voci nella fascia 101-150. L'analisi ha valutato 18 mila 333 offerte academiche in tutto il mondo.

Per l'Università degli Studi di Perugia sono state censite otto discipline. Nella fascia 351-400 sono state collocate farmacia e farmacologia e chimica; tra 401 e 450 scienze biologiche, scienze della vita e medicina scienza dei materiali, al suo esordio.



