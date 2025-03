Intesa per potenziamento azione Gruppi interforze antimafia

E' stato sottoscritto alla prefettura di Terni, il protocollo 'Pnrr e Pnc - Potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia'. Il documento è stato siglato dalla prefetta Antonietta Orlando, dal procuratore generale Sergio Sottani e da quelli di Perugia-Direzione distrettuale antimafia Raffaele Cantone e Terni Andrea Claudiani. Alla presenza dei rappresentanti delle forze dell'ordine.

L'intesa definisce "un circuito comunicativo tra Prefettura e Procure, basato su uno scambio costante e strutturato di informazioni", per "rafforzare il sistema dei controlli e garantire il regolare svolgimento delle procedure amministrative".

"Si tratta - ha spiegato Orlando - di un passo importante nel potenziamento dell'azione istruttoria del Gruppo interforze antimafia (Gia) che opera presso la prefettura di Terni, anche nello svolgimento degli accessi ispettivi nei cantieri. Si sancisce la collaborazione tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria per contrastare la pervasività della criminalità organizzata nell'economia legale".

Per il procuratore Sottani "con le mafie che non hanno confini né barriere, bisogna stare attenti anche in territori come i nostri dove non ci sono insediamenti stabili, ma abbiamo moltissimi segnali di infiltrazioni".

Cantone ha detto che "il protocollo può essere utile alla Prefettura per procedere con le interdittive e a noi per acquisire gli esiti degli accessi ispettivi nell'ottica di eventuali indagini penali". "In Umbria - ha aggiunto - ci sono molti affari fatti da soggetti legati ad ambienti mafiosi che però sfuggono in assenza di informazioni e notizie precise".

Secondo il procuratore Claudiani "la firma del protocollo non è un fatto formale ma un passo importante nel contrasto alla criminalità". "Il nostro compito - ha aggiunto - è di cogliere ogni criticità possibile nel lavoro che conduciamo ogni giorno e segnalarla, agendo da 'filtro', alla Procura distrettuale".





