In Umbria crescono le aggressioni agli operatori sanitari

Sono aumentate nel 2024 le segnalazioni di aggressioni agli operatori sanitari delle quattro aziende sanitarie dell'Umbria. Secondo i dati raccolti dal Centro regionale per la gestione del rischio sanitario sono stati registrati 207 episodi (+37% rispetto al 2023), che hanno coinvolto 262 operatori (+46%). I dati sono stati forniti dalla Regione in occasione della giornata nazionale di prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari.

A Perugia alla sala Peccati-Crispolti di Palazzo Broletto si è tenuto un evento formativo e di confronto tra Regione, aziende sanitarie e ospedaliere, rappresentanti della Consulta delle professioni sanitarie, al quale hanno assistito oltre 130 partecipanti.

L'analisi dei dati mostra che il 69% delle vittime sono donne, il 31% uomini e che la fascia di età più colpita è quella tra 30 e 39 anni (86 casi).

Le categorie professionali più esposte sono gli infermieri (58%), seguiti dai medici (25%) e dagli operatori sociosanitari (9%).

Gli episodi avvengono prevalentemente al mattino (52%) e in giorni feriali (88%).

La tipologia di aggressione più diffusa è quella verbale (76%), seguita da quella fisica (18%), con autori principalmente identificati tra gli utenti (64%) e i caregiver (33%).

Gli atti di violenza si verificano sia in ambito ospedaliero (60%) che territoriale (40%). Nei contesti ospedalieri, i reparti di degenza (42%) e i pronto soccorso (31%) risultano i più colpiti, mentre in ambito territoriale le aggressioni si concentrano negli istituti penitenziari (41%) e negli ambulatori (28%).



