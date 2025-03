Garante detenuti, rischio escalation dopo morto a Perugia

"Purtroppo l'accaduto era stato preannunciato in più occasioni ma potrebbe essere l'inizio di una escalation se non si interviene immediatamente": a dirlo all'ANSA è il Garante per i detenuti dell'Umbria, l'avvocato Giuseppe Caforio, dopo la morte di un detenuto nel carcere di Perugia dove ha dato fuoco a quanto aveva.

"Le carceri umbre in questo momento hanno raggiunto un livello di sovraffollamento mai avuto nella storia" spiega Caforio. "Terni a fronte di una capienza di 422 ha superato i 500 detenuti - ha aggiunto - ma anche le altre carceri hanno un sovraffollamento superiore al 30% della capienza massima".

Dopo la morte del detenuto a Perugia, il Garante ha avuto "colloqui immediati" con la presidente della Regione Stefani Proietti. "Che non più tardi di sabato - spiega - avevo scritto al ministro Nordio, su mia sollecitazione, per evidenziare la gravità delle carceri umbre. Anche con la sindaca Vittoria Ferdiandi vi è stato un confronto telefonico e nelle prossime opere saranno assunte concrete iniziative".



