Eredi Anna Marchesini, 'biografia non autorizzata'

Il libro 'Anna Marchesini, una e trina' di Daniela Montemagno, in uscita il 13 marzo per le Edizioni Sabinae nelle librerie e sulle piattaforme online, è "una biografia 'non ufficiale'" dell'attrice, regista e sceneggiatrice morta il 30 luglio 2016 all'età di 62 anni a Orvieto: a precisarlo sono gli eredi della stessa Marchesini in una lettera firmata dal loro legale, Alessandro Lardori, in cui "si riservano ogni diritto" rispetto ai contenuti dell'opera, peraltro - fanno sapere - non autorizzati.

Gli eredi, si legge nella lettera, rendono noto "di non aver giammai fornito alcuna autorizzazione, né liberatoria, all'autrice ed alla casa editrice per la pubblicazione del volume anzidetto e tantomeno per l'utilizzo del nome e/o dell'immagine della propria congiunta a fini promozionali e/o commerciali, oltre a non essere stati previamente informati del contenuto di tale scritto, in riferimento al quale si riservano ogni diritto. Per quanto esposto e per il rispetto dovuto a tutti gli estimatori di Anna, nel biasimare simile contegno", gli eredi "tengono pertanto a precisare che trattasi di una biografia 'non ufficiale' di Anna Marchesini".

Presentato come "la prima biografia italiana" dell'attrice, il volume "ripercorre le tappe della sua interessante carriera, dal debutto con Tino Buazzelli fino alla morte prematura", si legge nelle note della casa editrice. "'La risata non è cosa leggera o scanzonata ma può essere piena di visioni'. Così sosteneva Anna Marchesini - continua la presentazione - che molto ha contribuito all'affermazione di una comicità al femminile, forse non del tutto consapevole di essere un modello per tante altre artiste pronte a condividere con il pubblico spunti scherzosi sulla quotidianità con uno sguardo disincantato ed ironico. Eppure in quanto autrice è stata tra le prime a trasformarsi da oggetto in soggetto consapevole del discorso comico, adottando un linguaggio non aggressivo, per un umorismo fatto da una donna sulle donne e sugli stereotipi femminili. Non esponendosi in prima persona, ma attraverso personaggi costruiti in modo naturale, senza eccessiva fatica, nel solco della tradizione attoriale italiana. Ma Anna Marchesini non è stata solo una grande comica. Doppiatrice, regista teatrale, mediatrice culturale, scrittrice letteraria, docente di recitazione, con versatilità e determinazione ha seguito diverse strade, formato interpreti e ispirato nuovi autori".

Alle spalle oltre 35 anni di lavoro alla Siae nell'ambito delle attività culturali, l'autrice del libro, Daniela Montemagno, ha curato tra l'altro per la Rai trasmissioni radiofoniche su argomenti teatrali e ha firmato le biografie su Romolo Valli (2020) e Gigi Proietti (2022), entrambe per Edizioni Sabinae.



