Due operai feriti per il crollo di un solaio nel Perugino

Due operai sono rimasti feriti in seguito al crollo di un solaio durante dei lavori edili a Colle Umberto, nel comune di Perugia. Lo si apprende dai vigili del fuoco intervenuti per i soccorsi.

Il cedimento ha interessato una struttura mista acciaio - laterizio sulla quale era collocato il ponteggio dove stavano lavorando i due operai coinvolti. Entrambi sono caduti, ma fortunatamente non sono rimasti intrappolati sotto le macerie.

All'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco - sempre in base a quanto riferito da questi -, il personale sanitario del 118 era già presente sul posto e aveva preso in cura i due lavoratori feriti. Uno di loro è stato trasportato con l'elisoccorso, mentre l'altro è stato trasferito in ambulanza.

Entrambi all'ospedale di Perugia.

Dalle prime informazioni, nessuno dei due risulta in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri e il personale dell'Usl per gli accertamenti.



