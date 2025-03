Cotarella, 'speriamo di scongiurare i dazi Usa sul vino'

"L'ipotesi che gli Stati Uniti possano introdurre dazi pesanti anche per il vino italiano preoccupa molto, ma speriamo che si possano ancora scongiurare": a dirlo all'ANSA è il presidente nazionale di Assoenologi, Riccardo Cotarella. "Confidiamo molto nell'interlocuzione che la nostra presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha con il presidente Trump", spiega.

"Sappiamo - dice Cotarella - che tra i due c'è un rapporto di profonda stima reciproca e notoriamente il nostro Paese è da sempre vicino all'America e quindi mi auguro che i dazi non coinvolgano il nostro settore e neanche altri segmenti dell'economia italiana. Ma anche qualora dovessero essere introdotti - aggiunge il presidente - per il vino italiano credo che non avranno un impatto catastrofico come si legge in giro, stando a qualche analista".

"Il vino italiano - spiega ancora Cotarella - ha un grande appeal negli Stati Uniti, è un'icona al pari del Parmigiano o altri grandi prodotti del nostro agroalimentare e quindi difficilmente i consumatori rinunceranno alle nostre bottiglie, anche se inevitabilmente una contrazione dei consumi ce la dovremmo attendere".



