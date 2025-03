Banca Centro ha approvato il bilancio di esercizio

Il cda di Banca Centro Toscana Umbria ha approvato il bilancio di esercizio con utile al netto delle tasse di oltre 18 milioni di euro che sottoporrà all'approvazione dei soci nella prossima assemblea.

"Risultati ottenuti grazie alla gestione efficace di fattori congiunturali favorevoli, sia di natura economica che monetaria, unita a un'attenzione particolare verso interventi strutturali che garantiscano solide fondamenta per il futuro" sottolinea l'istituto.

La Bcc, aderente al Gruppo Bancario Iccrea, ha oltre 22mila soci, 71 filiali in due regioni Toscana e Umbria, cinquecento dipendenti, un prodotto bancario lordo di circa 4,4 miliardi di euro e un total capital ratio oltre il 23%.

"Nell'ultimo triennio - ha osservato il presidente Florio Faccendi - grazie anche all'ulteriore sviluppo dimensionale, attraverso l'incorporazione ed efficientamento del ramo d'azienda della ex VivalBanca, siamo cresciuti in redditività e solidità. La banca ha operato per mantenere vivo il modello cooperativo, grazie al supporto costante dei soci, applicando il concetto di fare bene la banca per fare bene la mutualità.

Principio cardine che muove il sentire comune degli amministratori e delle persone che operano con professionalità nella Bcc e a cui va un sentito ringraziamento per i risultati ottenuti".

"Affinamento ed efficientamento organizzativo, introduzione di elementi di innovazione - aggiunge il vicepresidente Carmelo Campagna - hanno supportato la performance triennale".



