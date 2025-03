Avviato Tavolo per eliminazione dei Pfas nelle acque umbre

Avviato il lavoro del Tavolo tecnico convocato dall'assessore regionale Thomas De Luca per il coordinamento delle azioni volte alla progressiva riduzione ed eliminazione delle sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) nelle acque del territorio umbro. Per Palazzo Donini "l'incontro ha rappresentato un momento cruciale per l'avvio di un percorso condiviso tra istituzioni, enti di controllo e gestori del servizio idrico, con l'obiettivo di anticipare gli obblighi normativi e garantire la massima qualità delle acque potabili".

De Luca ha tra l'altro sottolineato "l'importanza di procedere con celerità nell'anticipare i tempi previsti dalla legge, contribuendo così all'obiettivo di trasformare l'Umbria nella regione benchmark nella sostenibilità e tutela ambientale".

Definito un percorso operativo con il prossimo incontro convocato già per il primo aprile e successivamente con cadenza regolare, nel corso del quale verranno valutati tutti i possibili miglioramenti della rete acquedottistica a partire dall'attivazione degli attingimenti dalla diga di Valfabbrica e della rete ternano-amerino-narnese, nonché l'implementazione del piano di monitoraggio sulla rete di distribuzione.

"La tutela della qualità delle nostre acque è una priorità assoluta - ha evidenziato l'assessore De Luca - e con questo tavolo tecnico-politico, vogliamo affrontare in modo preventivo e tempestivo la nuova normativa in merito alla qualità delle acque per continuare a fornire ai cittadini umbri acqua sicura e di qualità. L'obiettivo è dare seguito alle attività di monitoraggio e di studio in corso, alla condivisione dei risultati e delle conoscenze e al coordinamento delle iniziative per garantire l'assoluta salubrità della distribuzione idrica, concorrendo al risultato della progressiva eliminazione di queste sostanze".

Al Tavolo coordinato dall'assessore Thomas De Luca hanno preso parte rappresentanti della Direzione regionale Salute e Welfare, delle Aziende Sanitarie Locali (Umbria 1 e Umbria 2), di Arpa Umbria, Auri, dei gestori del servizio idrico integrato (Umbra Acque, SII, Valle Umbra Servizi), dell'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, e della Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile.



