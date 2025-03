Anche Rose Villain sarà protagonista a L'Umbria che spacca

Rose Villain sarà protagonista a L'Umbria che spacca, in programma a Perugia dal 2 al 6 luglio.

Giovedì 3 luglio infatti ai Giardini del Frontone è attesa la cantante, ma anche autrice e regista, reduce dal successo con "Fuorilegge" sul palco di Sanremo.

"Ho raccontato tutto di me, ora voglio riportare l'attenzione sulla musica delle donne, che nel pop può spaccare" afferma presentando il capitolo conclusivo della trilogia composta da "Radio gotham" e "Radio sakura". Sono 13 i brani del disco creati sotto la direzione artistica del marito di Rose Villain, Sixpm, che completano la "Radio Trilogy". Oltre al brano sanremese "Fuorilegge", al suo fianco, in questo nuovo progetto, ci sono colleghi e amici come Guè, Lazza, Geolier, Chiello e Fabri Fibra che l'affiancano in alcuni pezzi.

I biglietti sono disponibili online e sul sito del festival (www.umbriachespacca.it) da mercoledì 12 marzo.



