Ammesse le tre candidature per presidente Provincia Terni

Sono state tutte ammesse le tre candidature alla carica di presidente della Provincia di Terni.

L'Ufficio elettorale dell'Ente (responsabile il segretario generale Paolo Ricciarelli) non ha riscontrato motivi di ricusazione.

I candidati, in ordine alfabetico sono Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, Lorenzo Lucarelli, sindaco di Narni, e Roberta Tardani, sindaca di Orvieto.

L'Ufficio elettorale - si legge in un comunicato della Provincia - è convocato per giovedì 13 marzo alle 17,30 nell'ufficio del segretario generale, per procedere al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i candidati dovranno essere riprodotti sulle schede di voto e nei manifesti.

Le elezioni svolgeranno domenica 30 marzo dalle 8 alle 20 nel seggio costituito in sala del Consiglio provinciale, in viale della Stazione 1 a Terni. Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Terni in carica alla data delle elezioni. Il voto è ponderato in base alle dimensioni degli enti cui appartengono gli amministratori votanti.



