A Terni il panino più economico d'Italia, 3,5 euro

Terni è la città più economica d'Italia per la pausa panino mentre Trento è la più cara. Lo attesta l'ultimo 'Osservatorio Pausa Pranzo' di SumUp, la 'fintech' specializzata nei pagamenti digitali. Dall'indagine emerge che nella Città del Concilio la spesa media per un panino e un caffè è di 6,8 euro, mentre a Terni ne bastano 3,5.

A Venezia si è inaspettatamente registrato il prezzo minimo più basso di 2,7 euro, con un costo medio diminuito del 3,3%.

Andando a Sud il valore della pausa pranzo cresce. Bari fa registrare il prezzo massimo più alto di 9,3 euro per un panino e un caffè, mentre a Napoli il costo medio è salito del 14,1% e quello massimo del 27,5%. In forte crescita i pagamenti elettronici, saliti del 35,1% nei bar e del 27,8% nei ristoranti, soprattutto tra le 12 e le 14.



