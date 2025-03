Verranno restaurate e valorizzate le mura di Assisi

Le mura urbiche di Assisi, parco lineare urbano unico nel suo genere che vanta oltre 2 mila anni di storia, verranno restaurate e valorizzate grazie a un progetto di riqualificazione promosso dal Comune nel 2022 e finanziato con contributo statale di 9,5 milioni di euro, attraverso un accordo di programma con Governo e Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Umbria.

L'intesa è stata sottoscritta martedì pomeriggio nella Sala della Conciliazione del palazzo comunale da Valter Stoppini, sindaco facente funzioni, Luigi Ferrara, capo Dipartimento Casa Italia - Presidenza del Consiglio dei ministri, e Francesca Valentini, dirigente delegata della Soprintendenza archeologica, dell'Umbria. All'evento sono intervenuti anche Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile, Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, e Guido Castelli, commissario straordinario del governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016.

"Il Governo - ha sottolineato il ministro - ha risposto positivamente alle richieste della città e questo è un intervento importante, evocativo, per il significato che si porta dietro. Quello di salvaguardare dagli eventi catastrofali i beni culturali, specie quelli più significativi, è uno degli obiettivi della politica di prevenzione strutturale che abbiamo avviato negli ultimi anni".

"La firma dell'accordo è un momento storico per Assisi e per l'Umbria", ha evidenziato la presidente della Regione, Proietti.

L'iniziativa è legata a un più ampio piano unitario di messa in sicurezza, risanamento conservativo e valorizzazione dei beni culturali di Assisi - sempre predisposto dal Comune nel 2022, in vista del Giubileo 2025 e dell'ottavo centenario della morte di San Francesco del 2026 - sottoposto al Governo dall'allora sindaca Stefania Proietti. Il Dipartimento Casa Italia ha quindi accolto e finanziato un primo stralcio dei lavori, stanziando 9,5 milioni di euro destinati al restauro dei tratti di mura che presentano le maggiori criticità e che insistono su aree ad alta frequentazione, come strade, piazze e giardini pubblici.

"Sicurezza, riqualificazione e valorizzazione dei beni culturali - ha sottolineato Stoppini - rappresentano una priorità per Assisi, città unica al mondo per caratteristiche, messaggio e valori espressi, riconosciuta come patrimonio mondiale dell'Unesco".



