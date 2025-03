Terni tra aree con 'isolati casi di violazione' Pm10

E' indicata anche Terni tra le aree italiane dove sono stati registrati "isolati casi di violazione" riguardo ai valori limite di Pm10. Emerge dal rapporto annuale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente. Secondo il quale rispetto a questo parametro "ad eccezione di qualche isolato valore, negli ultimi cinque anni il valore limite annuale risulta rispettato su tutto il territorio nazionale".

Il valore limite giornaliero (50 microgrammi per metro cubo come media giornaliera, da non superare più di 35 volte in un anno), invece, è stato superato in 96 stazioni, pari al 17% dei casi diffusi soprattutto nell'area del bacino padano, a Napoli e alcuni comuni della pianura campana, nella zona della Valle del Sacco.

"Isolati casi di violazione" - emerge dal rapporto - nella Piana Lucchese, a Terni, Colleferro , nella pianura Venafrana (Is), a Palermo e Catania. E' stata comunque registrata nel 2024 una riduzione media di circa il 20% rispetto alla media del decennio 2014-2023.



