Tapojärvi, profondamente colpiti da incidente in nostra azienda

"L'incidente accaduto lunedì sera presso il parco scorie dello stabilimento, che ha coinvolto un dipendente di Tapojärvi, ha profondamente colpito la nostra azienda. Esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza al giovane lavoratore coinvolto e alla sua famiglia in questo momento così drammatico. Il nostro pensiero va innanzitutto a lui e alla sua famiglia con l'augurio di un pieno recupero": lo si legge in una nota diffusa della società finlandese dopo l'incidente sul lavoro avvenuto presso l'acciaieria di Terni.

"Alla luce di quanto accaduto - prosegue Tapojärvi -, stiamo collaborando pienamente con Arvedi Ast e le autorità competenti per accertare le dinamiche dell'incidente. Ribadiamo il nostro fermo impegno per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di Tapojärvi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA