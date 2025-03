Squarta, individuare fondi per affrontare priorità cittadini

"La capacità dell'Unione europea di reperire risorse straordinarie dimostra che, quando c'è la volontà politica, le soluzioni si trovano. Se siamo riusciti a prevedere di destinare in tempi record 800 miliardi per il piano 'ReArm EU', allora è giusto e doveroso individuare fondi anche per affrontare le priorità dei cittadini, sanità, sociale e caro energia": così l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Marco Squarta, intervenendo in merito ai rilievi della Corte dei Conti europea sulle inefficienze della spesa pubblica dell'Ue.

"La Corte dei Conti europea - sostiene Squarta in una nota - ha evidenziato sprechi e inefficienze in diverse voci del bilancio europeo, segnalando che il tasso di errore nelle spese è aumentato dal 4,2% nel 2022 al 5,6% nel 2023, sottolineando la necessità di migliorare i meccanismi di controllo e gestione finanziaria. Si tratta di risorse che, se utilizzate in maniera più efficace, potrebbero essere reinvestite per rafforzare i servizi pubblici essenziali e alleggerire il peso del caro vita sulle famiglie e sulle imprese".

Secondo Squarta, questi rilievi "non devono essere visti solo come una denuncia, ma come un'opportunità per introdurre correttivi e migliorare l'efficienza della spesa europea".

"Abbiamo il dovere di garantire - sostiene l'europarlamentare umbro - che ogni euro del bilancio Ue venga impiegato con la massima trasparenza ed efficacia. Se riusciamo a eliminare sprechi e inefficienze, possiamo liberare risorse significative da destinare a settori strategici per la qualità della vita dei cittadini. Non si tratta di opporre un settore all'altro ma di adottare un approccio virtuoso nella gestione delle finanze europee. Investire nella difesa è importante, ma lo è altrettanto garantire che chi vive e lavora in Europa possa contare su un sistema sanitario solido, su un welfare equo e su misure efficaci per contenere il costo dell'energia. È su questi temi che l'Europa deve dimostrare di essere davvero al servizio dei suoi cittadini".



