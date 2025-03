Si fermano Ast e indotto dopo incidente sul lavoro

Otto ore di sciopero per tutti i turni di lavoro, nella giornata di martedì, per i lavoratori di Tapojärvi e per il personale diretto e delle ditte terze di Acciai speciali Terni e Tubificio sono state proclamate dalle segreterie territoriali di Fim, Fiom e Uilm e le rsu di Tapojärvi e Ast dopo l'incidente sul lavoro di lunedì sera in cui è rimasto ustionato gravemente un operaio di 26 anni dipendente della società finlandese.

I sindacati, che in nottata hanno incontrato le direzioni aziendali, in una nota sottolineano che "il fatto ripropone con forza il tema della sicurezza all'interno di tutti i luoghi di lavoro". Per i sindacati la sicurezza "deve essere prioritaria su tutto". "In questi lunghi anni a partire dal Covid - hanno aggiunto - è cambiata radicalmente la percezione dei lavoratori che hanno più paura e si sentono meno sicuri rispetto al passato". Rsu e segreterie spiegano tra le altre cose di aver "più volte segnalato" negli ultimi mesi "le criticità in riferimento alla viabilità anche nella zona dove si è verificato l'incidente ed una riunione era anche stata programmata per giovedì prossimo". "Riteniamo sia necessario riaprire con Ast e le aziende dell'indotto - continua la nota - la discussione sul sistema delle relazioni industriali che devono essere ancora più trasparenti, partecipate e propositive".

