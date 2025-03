Segretario Lega Umbria 'orgoglioso' per adesione a Marsciano

Il segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti si è detto "orgoglioso che il consigliere comunale di Marsciano Mattia Scassini abbia scelto di aderire al partito". "Un ventenne che ha entusiasmo, tante idee e la concretezza per realizzarle, e che sarà quindi una risorsa importante non solo per il nostro movimento, ma soprattutto per il suo territorio" ha aggiunto.

"A Marsciano la Lega può contare su donne e uomini che da anni si impegnano con abnegazione a vantaggio della comunità - sostiene Marchetti in una nota -, ora, con l'ingresso di Mattia, avremo una voce in più in Consiglio comunale ed energia nuova da investire nei progetti ai quali stiamo già lavorando per il futuro di Marsciano. Quando i giovani si avvicinano al nostro movimento, condividendone i valori e le sfide, ci danno un'ulteriore motivazione a continuare a lavorare nella stessa direzione. Ringrazio il segretario della Lega Marsciano Marco Santantonio per l'impegno e la serietà con cui sta interpretando il suo ruolo, dando prova, già in pochi giorni, di aver meritato la fiducia dei militanti, e benvenuto a Mattia Scassini, al quale rivolgo un in bocca al lupo per questa nuova avventura che ci darà importanti soddisfazioni".



