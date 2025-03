Rsu Fismic e Ugl, sicurezza sul lavoro sia un tema condiviso

L'incidente sul lavoro di un dipendente di Tapojärvi, all'interno del sito di Acciai speciali Terni, è un "evento drammatico che ripropone con forza il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro", "che non può essere affrontato con superficialità e soprattutto con separazioni tra le organizzazioni sindacali". Lo dicono in una nota le rsu di Fismic e Ugl che, pur condividendo lo sciopero proclamato da Fim, Fiom e Uilm, si dicono "stupite e rammaricate" che le tre sigle dei metalmeccanici abbiano "scelto di intraprendere iniziative unilaterali", a loro dire senza interpellarle.

Per Fim, Fiom e Uilm "la sicurezza sul lavoro non può essere terreno di divisioni, né di battaglie politiche tra sigle: deve essere, come fino ad ora è sempre stato, tema condiviso". Inoltre "deve essere una priorità assoluta e richiede l'impegno di tutti, aziende, istituzioni e sindacati", scrivono in una nota congiunta le rsu Fismic e Ugl. Che chiedono inoltre "con forza" che "si apra immediatamente un confronto serio con Arvedi Ast e con tutte le aziende dell'indotto per ridefinire un sistema di relazioni industriali, partecipato ed orientato alla prevenzione".



