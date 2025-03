Proietti, grande impegno su ricostruzione e protezione civile

"Oggi abbiamo fortemente voluto in questa occasione portare il ministro qui insieme al comissario, intanto per fargli vedere questa eccellenza dell'Umbria, il Centro funzionale di protezione civile, un'eccellenza che ha dimostrato la propria azione anche nel recente evento sismico di Foligno. Vogliamo fargli vedere l'eccellenza nei volti delle nostre persone, del nostro personale, anche dell'ufficio ricostruzione che appunto ha sede qui": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, accogliendo a Foligno il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci.

"Plaudiamo a quanto il governo investe nella ricostruzione - ha aggiunto Proietti parlando con i giornalisti a margine dell'incontro del ministro con il personale del Centro regionale di protezione civile - e alle recenti iniziative, non ultima quella del badge elettronico per la sicurezza sul lavoro, assolutamente importante. La presenza del ministro ci onora oggi e vuole anche dire, nel contempo, quanta importanza diamo ai temi ricostruzione e protezione civile, che sono due facce della stssa medaglia. In merito alla protezione civile una nota particolare sull'importanza della prevenzione fatta con la nostra rete di monitoraggio sismico particolarissima e davvero ramificata, ma anche prevenzione con i tanti corsi che formano i volontari della protezione civile nazionale e ne abbiamo uno che diplomerà fra poco tante nuove leve anche giovani".

"Prevenzione e ricostruzione insieme: ringraziamo il governo perché questa presenza per noi oggi qui è significativa", ha concluso la presidente.



