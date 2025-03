Proietti, firma accordo per mura Assisi è momento storico

Per la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti "la firma dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e il restauro delle mura urbiche della città è un momento storico per Assisi e per l'Umbria". Lo ha detto partecipando alla firma dell'accordo che porterà al recupero delle strutture.

La governatrice ha ricordato "quando, anni fa, in qualità di sindaca di Assisi" avviò il percorso con il Dipartimento Casa Italia e il commissario straordinario alla ricostruzione. "Ora nel ruolo di presidente della Regione Umbria - ha aggiunto - sono felice che atterri un primo finanziamento di 9,5 milioni di euro per la riqualificazione di un'opera che caratterizza una delle nostre città più attrattive, in termini di accoglienza. Si tratta di un primo passo fondamentale per arrivare a un piano complessivo che riguarda la valorizzazione e la completa messa in sicurezza del patrimonio culturale della nostra Umbria, soprattutto in occasione di eventi straordinari come il Giubileo e le celebrazioni per l'ottavo centenario francescano".

"Ringrazio i commissari straordinari che si sono avvicendati dall'incipit alla finalizzazione, il Dipartimento Casa Italia, il ministro Musumeci, e con lui il Governo, che con la sua presenza istituzionale alla firma di questo accordo e anche al Centro regionale di protezione civile, sottolinea l'importanza della Regione Umbria nel contesto nazionale", ha concluso la presidente.



