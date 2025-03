L'ospedale di Perugia aderisce alla Giornata mondiale del rene, che si terrà giovedì 13 marzo, con un'iniziativa speciale denominata "Porte aperte" nei locali della struttura complessa di Nefrologia.

In occasione di questa giornata, l'ospedale metterà a disposizione un ambulatorio per lo screening nefrologico, aperto dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

I cittadini potranno accedere senza prenotazione e ricevere un counseling diretto con gli specialisti nefrologi e gli infermieri del reparto, oltre alla misurazione della pressione arteriosa e ad un esame urine di base.

L'iniziativa, del tutto gratuita - spiega l'azienda ospealiera - è rivolta soprattutto a coloro che non hanno mai effettuato controlli nefrologici, specialmente se portatori di fattori di rischio (come obesità, diabete, ipertensione, dislipidemia, eccetera).

L'obiettivo è in primo luogo sensibilizzare la popolazione sulle malattie renali e promuovere comportamenti volti alla prevenzione e alla diagnosi precoce.

Nella stessa giornata l'équipe di specialisti nefrologi di Perugia si sposterà in alcune scuole della città per incontri informativi destinati agli studenti. L'iniziativa si propone di sensibilizzare i giovani sul tema della salute renale, del trapianto e della donazione di organi.

"La malattia renale cronica è oggi considerata, a livello mondiale, una priorità per la salute pubblica - spiega Manuel Burdese, direttore della struttura complessa di Nefrologia dell'Azienda Ospedaliera di Perugia - si calcola colpisca circa 850 milioni di persone in tutto il mondo. In Italia essa interessa circa l'8-10% della popolazione adulta, e può colpire tutte le età. Se diagnosticata tardivamente o non trattata precocemente, può progredire verso l'insufficienza renale avanzata e richiedere la dialisi o il trapianto di rene. Nel nostro Paese si calcola vi siano oltre 45.000 pazienti in dialisi e oltre 25.000 portatori di trapianto renale. Purtroppo - continua, in una nota dell'ospedale - queste malattie si sviluppano e progrediscono spesso senza sintomi, e per questo la prevenzione e la diagnosi precoce sono di fondamentale importanza. Questa giornata rappresenta un'occasione per informare la popolazione su come proteggere i propri reni ed adottare stili di vita sani, che possano prevenire o almeno rallentare l'insorgenza delle malattie renali".

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il reparto di nefrologia all'ospedale di Perugia al numero 075 5782334 oppure recarsi direttamente all'ambulatorio dedicato situato al blocco B piano meno uno, nell'orario indicato.



