Musumeci, necessario fissare criteri per la ricostruzione

"Io credo che non dobbiamo fare pagelle su questa o sull'altra ricostruzione. Qui si è lavorato, e si è lavorato con una certa puntualità. Anche in altre parti d'Italia esistono esperienze virtuose, sappiamo bene che nel centro Italia negli ultimi anni c'è stata una obiettiva accelerazione, ma siamo ancora lontani dal criterio omogeneo, non ci possono essere regioni di serie a e regioni di serie b. E poi soprattutto definire alcuni criteri": è quanto ha sottolineato il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, parlando con i giornalisti a margine di un incontro nel Centro regionale umbro della Protezione civile.

"Qui - ha aggiunto - sta lavorano bene anche il commissario Castelli, ma dobbiamo capire: siamo ancora alla tesi del ricostruire com'era e dov'era? Che ce ne facciamo di una chiesa ricostruita se poi nessuno ci va a pregare. E che ce ne facciamo di intere serie di edifici per civile abitazione se rimangono vuoti per tanti anni, se nel frattempo la popolazione colpita ha deciso di raggiungere altre zone, certamente quelle costiere che sono le più attrattive. Ecco, tutti questi punti ancora non definiti sono compresi nel prossimo Codice della ricostruzione".

"In Umbria naturalmente - ha aggiunto il ministro - noi continuiamo a seguire perché il denaro venga speso utilmente, bene ma anche qui bisogna parlare di prevenzione. L'altro giorno ne parlavo al telefono con la presidente Stefania Proietti. Non mancano le risorse, serve definire alcuni progetti prioritari invece di polverizzare le somme e puntare su tre quattro progetti seri di prevenzione invece che su 50 o su 500 per fare contenti 500 sindaci. E questo vale per tutta Italia".



