Musumeci, ad Assisi intervento importante ed evocativo

"Il Governo ha risposto positivamente alle richieste di questa città. È un intervento importante ed evocativo per il significato che si porta dietro": a dirlo è stato il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, ad Assisi per la presentazione del progetto di restauro e valorizzazione delle mura urbiche. "Salvaguardare i beni culturali dagli eventi catastrofali, specie quelli più significativi, è uno degli obiettivi della politica di prevenzione strutturale avviata negli ultimi anni" ha aggiunto.

"Assisi - ha detto ancora il ministro - è uno dei centri più importanti della cristianità nel mondo e quindi non potevamo non intervenire per consolidare le mura urbiche, ma vogliamo farlo anche in altre regioni italiane, con monumenti altrettanto significativi".

"Quando si parla di prevenzione strutturale - ha rileato Musumeci -, spesso non si pensa ai beni culturali e ai monumenti che testimoniano la nostra civiltà. Qui lo stiamo facendo con grande impegno, in collaborazione con il Comune di Assisi e la Soprintendenza, che seguirà e vigilerà i lavori. Le somme saranno erogate progressivamente e il nostro Dipartimento vigilerà affinché venga rispettato il cronoprogramma. È una giornata importante e significativa".



