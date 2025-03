Da Simonetti 'sgomento' per incidente all'Ast di Terni

"Sgomento" per il "gravissimo infortunio occorso presso la rampa scorie delle Acciaierie di Terni, uno dei luoghi più critici per la sicurezza e la salute sul lavoro in Umbria" è stato espresso da Luca Simonetti, presidente del Gruppo del Movimento 5 stelle all'Assemblea legislativa dell'Umbria.

"Prima di tutto intendo esprimere la mia solidarietà e vicinanza, e quella della terza Commissione regionale con delega alla sicurezza sul lavoro, alla famiglia del lavoratore e a tutti i dipendenti del polo siderurgico" dice Simonetti in una nota. "Quando succedono eventi del genere - prosegue - è una sconfitta per tutti, fermo restando che spetta agli inquirenti chiarire la dinamica dell'incidente è innegabile che la percezione della sicurezza sul lavoro in Ast negli ultimi anni è sensibilmente peggiorata. Dobbiamo dare un segnale forte e una risposta ferma contro le preoccupazioni che stanno emergendo dentro e fuori il perimetro di Ast, in attesa di avere al più presto tutte le informazioni su quanto accaduto, nonché le condizioni in cui concretamente operano le maestranze. Per questo ho intenzione di ascoltare immediatamente i rappresentanti dei lavoratori, con un'audizione ufficiale che coinvolga anche Asl e Ispettorato nazionale del lavoro per capire se gli organici siano o meno adeguati. Mi riservo ulteriori decisioni - conclude Simonetti - alla luce di quanto emergerà dall'inchiesta giudiziaria aperta e dal confronto con gli altri commissari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA