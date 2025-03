Avs, 'salario minimo subito per l'Umbria'

Si terrà mercoledì 12 marzo alle ore 17.00, nella sala della Partecipazione di palazzo Cesaroni a Perugia, l'iniziativa "Salario minimo subito", organizzata dal gruppo consiliare di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) nell'Assemblea legislativa dell'Umbria.

"Con questo evento - spiega il capogruppo di Avs a Palazzo Cesaroni, Fabrizio Ricci - avviamo un percorso importante che punta a garantire dignità e diritti alle lavoratrici e ai lavoratori umbri. L'obiettivo è aprire una fase di partecipazione, dibattito e confronto per la costruzione di una proposta solida e concreta sul salario minimo regionale in Umbria".

L'incontro - riferisce una nota della Regione - moderato dalla giornalista Federica Magro, vedrà i saluti istituzionali dell'assessore regionale al Lavoro, Francesco De Rebotti, e l'introduzione di Fabrizio Ricci. Interverranno poi Maria Rita Paggio, segretaria generale della Cgil Umbria, che presenterà tra le altre cose i referendum sul lavoro; Sveva Stancati, avvocata giuslavorista, che affronterà il tema del salario minimo nelle amministrazioni locali; Dario Danti, assessore del Comune di Firenze, che illustrerà il 'modello Firenze' sul salario minimo e il protocollo appalti. Il dibattito si arricchirà poi dei contributi accademici del professor Stefano Giubboni, dell'Università di Perugia, sulla prospettiva europea del salario minimo e del professor Federico Martelloni, dell'Università di Bologna, che presenterà la proposta di Avs.

"Il salario minimo - spiega ancora Ricci - non è solo una necessità economica, ma un principio di giustizia sociale che intendiamo portare avanti con determinazione nella nostra regione. Vogliamo costruire una proposta concreta e condivisa, che possa diventare un modello anche per altre realtà italiane, partendo dall'esperienza di territori virtuosi come Firenze e dall'esame delle prospettive europee. L'incontro rappresenta un'importante occasione di confronto su un tema centrale per il futuro del lavoro e dei diritti sociali in Umbria".



