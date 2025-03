Ast, da Ferranti 'vicinanza alla famiglia e ai lavoratori'

"Vicinanza e sostegno alla famiglia e a tutti i lavoratori di Ast" sono stati espressi dal presidente della Provincia di Terni, Francesco Maria Ferranti, anche a nome dell'amministrazione provinciale, dopo l'incidente che ieri sera ha coinvolto un giovane operaio ricoverato in gravi condizioni al Sant'Eugenio di Roma con ustioni su molte parti del corpo.

"Non è la prima volta che accadono incidenti alle acciaierie - afferma il presidente - e questo conferma l'importanza di tenere sempre alto il livello di sicurezza su tutti i luoghi di lavoro, specie in quelli come il sito ternano che per le sue particolarità richiede ancora più impegno per tutelare e migliorare lavoro, ambiente e sicurezza. Condivido - aggiunge Ferranti - lo sciopero indetto dai sindacati, esprimo solidarietà a tutti i lavoratori che stanno vivendo ore di grande preoccupazione per il loro collega ed auspico che si faccia chiarezza in tempi rapidi sulle dinamiche dell'incidente".

"Il fatto accaduto ieri - sottolinea inoltre il presidente - dimostra che la firma dell'Accordo di programma tra azienda, Governo, Regione, Provincia, Comune e sindacati è imprescindibile per mettere in chiaro sia l'impatto ambientale del sito che la necessità di garantire livelli di sicurezza adeguati a ridurre al minimo il rischio che episodi come questo si possano ripetere in futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA