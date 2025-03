Accordo tra Festival dei Due mondi e Teatro lirico sperimentale

Il Festival dei Due Mondi e il Teatro lirico sperimentale di Spoleto hanno siglato un protocollo d'intesa che copre il triennio 2025-2027 e mira a promuovere e valorizzare la cultura musicale attraverso una sinergia strategica nelle rispettive attività di produzione teatrale e musicale.

"Da sempre il Festival dei Due Mondi è sinonimo della sua città. Il Teatro lirico sperimentale si annovera tra le eccellenze di Spoleto e dell'Umbria, con le quali in questi anni ci siamo impegnati a creare una rete sempre più solida. Avere partner di questo livello sul territorio significa contare su una maggiore capacità produttiva e su una maggiore libertà artistica. Inoltre, il coinvolgimento dei giovani interpreti della scuola del Teatro Lirico risponde alla vocazione del Festival di Spoleto di sostenere i nuovi talenti nel loro percorso professionale", ha commentato Monique Veaute, direttrice artistica del Festival dei Due Mondi.

Il protocollo sancisce una collaborazione tra le due istituzioni con l'obiettivo di valorizzare la cultura musicale - spiegano gli stessi promotori - promuovendo il turismo culturale e coinvolgendo realtà artistiche locali. Saranno incentivati il teatro musicale di qualità, l'innovazione artistica e la formazione di giovani talenti, sia nel repertorio classico che contemporaneo.

"Siamo orgogliosi di rafforzare il legame con il Festival dei Due Mondi, perseguendo il comune obiettivo di promuovere il talento e la creatività, partecipando a produzioni di alto livello. Questo accordo rappresenta un passo significativo per la città e un'importante opportunità per consolidare e ampliare le prospettive dei giovani interpreti che si formano alla scuola dello Sperimentale. Siamo certi che questa rinnovata collaborazione offrirà nuove occasioni di crescita artistica e professionale, contribuendo al prestigio di Spoleto come centro d'eccellenza culturale", ha aggiunto Roberto Calai, presidente dello Sperimentale.

Questo rinnovato spirito di collaborazione si concretizzerà già nella serata inaugurale della 68/a edizione del Festival dei Due Mondi: in continuità con la presenza di Maria Stella Maurizi alla serata inaugurale del 2022 e nell'ambito di questa rinnovata intesa, quest'anno il Coro del Teatro lirico sperimentale, preparato dal maestro Mauro Presazzi, e alcuni cantanti solisti dello Sperimentale - Kristìna Kůstková (soprano), Nicola Di Filippo (tenore), Paolo Mascari (tenore) e Nicolò Lauteri (basso) - prenderanno parte alla produzione dell'opera Hadrian di Rufus Wainwright.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA