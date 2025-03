A Ponte San Giovanni arrivano le Eco-isole informatizzate

Nel quartiere perugino di Ponte San Giovanni arrivano le 'Eco-Isole informatizzate'. Un progetto presentato dal Comune di Perugia, nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare finanziato in parte dal Pnrr e cofinanziato dalla Gesenu. L'obiettivo è migliorare la qualità della raccolta differenziata, ottimizzare la gestione dei rifiuti e promuovere un ambiente urbano sempre più pulito e sostenibile.

Le innovazioni saranno molteplici - spiega la Gesenu - e coinvolgeranno sia le utenze domestiche sia quelle non domestiche.

La vera novità riguarda i Grandi Condomini nei quali gli attuali contenitori di prossimità̀ stradale verranno sostituiti con Ecoisole informatizzate, riducendo in questo modo i contenitori su strada e migliorando il decoro urbano.

Obiettivi del progetto sono la riduzione della produzione di rifiuto secco residuo, incentivando la raccolta differenziata; incremento della qualità e quantità della raccolta differenziata, con l'adozione di sistemi avanzati di gestione; miglioramento del decoro urbano, eliminando i grandi cassonetti stradali e ottimizzando la gestione dei rifiuti; maggiore efficienza nella raccolta dei rifiuti, con un sistema di monitoraggio continuo che permetterà una gestione più intelligente e reattiva delle risorse.



