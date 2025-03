Trasimeno, prosegue il percorso per l'invecchiamento attivo

Dopo il successo della prima serie di appuntamenti che ha coinvolto più di 300 anziani, proseguono nel territorio del Trasimeno gli incontri organizzati per favorire l'adozione consapevole di uno stile di vita sano ed attivo. Il progetto Sinapsi "Pillole di lunga vita", è promosso dalle Aziende Usl Umbria 1 e 2, dalla Regione Umbria, dalle Reti di promozione della salute aziendali e dall'Unione dei Comuni di Trasimeno.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e si tengono i martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore 17,30, per affrontare temi di salute a tavola, fumo, truffe, sicurezza stradale, screening e corretto uso dei farmaci, servizi sociali territoriali quando la vita si complica, e vita di relazione e strumenti digitali nell'era intergenerazionale. Infatti, ci sono anche i giovani in gioco.

Per favorire lo scambio intergenerazionale, Sinapsi affida infatti ai ragazzi della Consulta giovanle la conduzione degli incontri dedicati agli strumenti digitali previsti nel mese di aprile.

Il programma degli incontri si articola in tre aree. Area Trasimeno sud: Centro sociale anziani "Q. Fratini" Aps Panicale e Piegaro nelle giornate di martedì 18 marzo, 15 aprile, 20 maggio. Centro socioculturale "L'Ombra del nocciolo" APS di Città della Pieve nelle giornate di giovedì 27 marzo, 10 aprile, 22 maggio, 5 giugno. Area Trasimeno nord: Centro iniziativa sociale Aps Tuoro sul Trasimeno nelle giornate di martedì 4 e 25 marzo, 27 maggio. Centro socioculturale "Vita agli anni" Aps di Passignano Trasimeno, nelle giornate di giovedì 6 marzo e 8 maggio. Centro iniziativa sociale anziani "A. Bastreghi" Aps di Magione nei giorni di martedì 1° aprile e 6 maggio. Area Trasimeno ovest: Centro sociale "R. Boldrini" ASI Paci nei giorni di martedì 11 marzo, 8 aprile, 13 maggio. Centro socioculturale "L'incontro" Aps di Castiglione del Lago nei giorni di giovedì 20 marzo, 3 aprile, 15 e 29 maggio.

Il progetto - coordinato dalla Rete distrettuale della promozione della salute del Trasimeno e realizzato con l'Unione dei Comuni del Trasimeno per la zona sociale 5, Cesvol ed il mondo associazionistico locale - è stato avviato nel luglio 2023, in linea con il Piano regionale di prevenzione 2020-2025, che prevede interventi coordinati sui corretti stili di vita anche attraverso il mondo della scuola - attraverso la Rete Regionale delle scuole che promuovono salute - e quello del lavoro - mediante la Rete Umbra WHP Wolkplace Health Promotion -, consapevoli che l'invecchiamento sia un processo che inizia da molto lontano, perciò non è mai troppo presto per imparare ad invecchiare in salute.

Con "Pillole di lunga vita", Sinapsi - spiega una nota - mette in campo gli operatori dei servizi sociosanitari del Distretto del Trasimeno, diretto da Emilio Paolo Abbritti, coordinati dalla Rete aziendale della Promozione della Salute di Usl Umbria 1 guidata da Maria Grazia Brancaleoni, per condividere conoscenze, informazioni e contatti in un percorso informativo per la cittadinanza tutta.

Dopo l'esperienza del Perugino con Rete d'argento e Sinapsi, a fine marzo il percorso di sensibilizzazione della popolazione si estenderà anche al Distretto della Media Valle del Tevere.





