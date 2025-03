Tirreno-Adriatico, variano gli orari in alcune scuole di Foligno

In occasione della corsa ciclistica Tirreno-Adriatico, che si snoderà lungo le strade delle località comunali di Foligno nord-San Paolo-Casenove-Colfiorito mercoledì 12 marzo per la tappa "Follonica-Foligno", sono stati adottati provvedimenti che interessano le scuole.

In particolare è stata firmata un'ordinanza, in considerazione anche del fatto - spiega l'ente - che la programmazione dei servizi di viabilità comporterà anche difficoltà per la circolazione stradale non investita direttamente dalla manifestazione e, in particolare, il flusso di entrata e uscita dei genitori e degli alunni frequentanti le scuole del territorio.

Le disposizioni prevedono l'uscita anticipata alle 12.00 per gli alunni degli istituti secondari primo e secondo grado, l'uscita alle 12.00 per gli alunni delle scuole primarie pubbliche e private, escluse le classi della scuola primaria a tempo pieno del Plesso di S. Caterina; l'uscita alle 12.00 per gli alunni della scuola dell'infanzia di Vescia-San Giovanni Profiamma e Raffaello Sanzio; l'uscita alle 12.30 per i bambini del nido comunale Le colline di Vescia.

Prevista la chiusura della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del plesso di Colfiorito e la chiusura della scuola dell'infanzia e primaria del plesso di Casenove.

Nessuna modica all'orario dell'attività didattica sarà necessaria per tutte le scuole dell'infanzia del territorio e dei nidi d'infanzia comunali e privati non esplicitamente indicate.

Sono inoltre stati istutiti provvedimenti, nel territorio comunale, con chiusure e deviazioni temporanee, in materia di circolazione stradale.



