Tagli agli enti locali umbri, Ascani interroga il ministro

"La destra smetta di accanirsi contro chi ha più bisogno. Togliere 40 milioni per i prossimi tre anni agli enti locali umbri, come previsto dall'ultima legge di bilancio, vuol dire mettere in ginocchio un intero territorio. Privare le persone di servizi essenziali e di infrastrutture funzionanti": lo afferma in una sua nota Anna Ascani, cicepresidente della Camera e deputata dem, che annuncia una interrogazione al ministro Giorgetti.

".Ci eravamo opposti a questa decisione già in fase di discussione della manovra - prosegue - e ho presentato adesso un'interrogazione al ministro Giorgetti per chiedere di rivedere i pesanti tagli stabiliti e di attivare un tavolo tecnico per scongiurare la mannaia prevista per il 2026 e il 2027.

Sottraendo quest'anno 6 milioni e nei prossimi due anni rispettivamente 16 e 17 milioni, si bloccano investimenti fondamentali che servono a dare risposte ai cittadini, soprattutto ai più fragili. Un danno incalcolabile. Il governo trovi le risorse per fare cassa altrove, le prenda dai progetti propagandistici che non servono a nessuno. E sostenga invece Regioni e Comuni in prima linea tra le persone".



