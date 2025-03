Sinistra italiana Umbria, Porfidi nuova segretaria regionale

L'Assemblea regionale di Sinistra italiana Umbria ha eletto Federica Porfidi come nuova segretaria regionale del partito. Porfidi, già segretaria provinciale di Terni, assume ora la guida dell'intera organizzazione regionale.

La neo-segretaria, nel suo discorso di insediamento - riferisce una nota del partito - ha espresso "profonda gratitudine al segretario uscente Fabio Barcaioli e all'intera segreteria per il prezioso lavoro svolto in questi anni, che ha permesso al partito di crescere e radicarsi sul territorio umbro".

"Dialogo, collaborazione e rete - ha affermato Porfidi - saranno le parole chiave del nostro progetto politico". "Ci attende la grande sfida di contribuire al governo delle città e della Regione Umbria, portando avanti i valori e le idee che da sempre ci contraddistinguono".

La segretaria ha ribadito l'importanza del Patto Avanti, definendolo "la strada giusta che traccia il sentiero a livello nazionale" e ha sottolineato la necessità di "produrre risultati concreti con ricadute tangibili sulle vite delle persone".

Tra le priorità del nuovo corso, sono state indicate le battaglie caratterizzanti del percorso politico di Sinistra Italiana, anche in contrasto con le politiche del governo nazionale, con l'obiettivo di costruire un'alternativa credibile e progressista.

"Il nostro impegno sarà quello di lavorare in sinergia con le forze imprenditoriali, sindacali, associative, con le giovani generazioni, i veterani della militanza e tutti i cittadini e le cittadine dell'Umbria", ha aggiunto Porfidi. "Tutti e tutte devono sentirsi in grado di dare il proprio contributo al nostro progetto politico".

La nuova segreteria regionale prevede diverse aree di coordinamento: coordinamento dei circoli, coordinamento degli eletti, comitato idee e programma, scuola politica, coordinamento della comunicazione, coordinamento sulle politiche di genere, e iniziative volte a favorire il contributo della componente giovanile del partito.



